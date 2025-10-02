Super Suroy: Sa among paghanggap sa Aroma Beach

Ni Jerson Cañada
Sumpay na gyud sa among kinabuhi ang pagsuroy kon dunay higayon. Basta makalingkawas lang mi sa kakapoy ug kalisang sa adlaw-adlaw nga gimbuhaton, molayas dayon mi aron pangitaon ang kahilom, ang presko nga hangin, ug ang kagawasan nga among gipangita sa kinaiyahan.
Sa mga dapit nga ingon ani, maminaw ka sa lambos sa bawod nga murag nagkanta-kanta, sa huni sa langgam nga murag mosuhot sa panit, molakaw sa kalawasan, unya mosimhot ka sa kahumot sa kahoy, sa yuta, ug sa dagat. Relaxing, di ba? Kini nga mga gutlo importante aron kalmahon ang huna-huna ug papahulayon ang kalag nga pirmi na lang gadagan sa paspas nga kinabuhi.
Karong panahona, sayon na kaayo mangita og dapit nga gustong adtuon. Salamat sa social media, makapili ka og lugar nga mohaom sa imong gusto ug oras nga igahin. Kay aduna na mi trabaho ug obligasyon pagkaugma, nakadesisyon mi sa akong minahal ug pag-umangkon nga duol ra mi molarga. Tuod man, nakita nako ang usa ka video sa Facebook sa usa ka baybayon sa Brgy. Bahay, Sibonga, Sugbo. Gitawag kini og Aroma Beach Resort.
Nakadani ang lugar, pero nakuratan ko kay wala man ko makakita og bisan unsang istruktura nga kasagarang makita sa resort. Ang akong nasugat, dagko ug tag-as nga mga kahoy nga murag mga tore nga nagbarog sa daplin sa dagat, mga mangrove nga baga kaayo, ug lunhaw ang mga dahon nga nakatabon sa baybayon. Sa ilawom sa ilang landong, naa mi nakita nga mga tawo nga nanagtolda, nagduyan, ug nagpahayahay.
Kami sab, nagtukod og among tolda ug gibitay ang among duyan. Temporaryong kapasilongan gikan sa kainit sa adlaw ug sa kusog nga hangin. Sa among pag-abot, aduna na’y mga nangaligo, nag-camping, nagpahuway. Ang uban, nagpahiluna sa ilang mga lawas sa pino, puti-puti nga balas nga nagdan-ag sa adlaw.
Ang nakalipay sa tanan? Libre ang lugar. Walay bayad sa entrance, walay corkage, ug walay bayad sa pagtukod og tolda. Nakapangutana mi sa among kaugalingon—ngano nga gitawag man ni og resort? Apan bisan pa man, ang kahimtang sa lugar mas labaw pa sa kasagaran nga resort. Duol ra sab kini sa national highway ug sa sentro sa lungsod, apan ang hilom ug kahupayan nga among nasinati, murag layo kaayo sa kalibotan.
Nagdala mi og pagkaon, nagpabilin og pipila ka oras. Wala mi nag-overnight pero sa makadiyot, nakapahulay among lawas ug huna-huna. Na-recharge mi. Natambalan ang kakapoy sa panglawas ug kalag, bisan sa usa ka hapon lang nga pahulay. Lami gyud ang paminaw. Lami ang hangin. Lami tagamtamon ang kahilom. Lami paminawon ang alimyon sa Aroma Beach. /