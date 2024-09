Super Suroy: Sea of Clouds sa Alcoy

Ang Mt. Campetra sa Barangay Nug-as nga bukirang bahin sa Alcoy sa habagatang Sugbo ang gidugok na karon tungod sa makabibihag nga talan-awon nga sea of clouds. Aduna kini gitas-on nga kapin 800 feet above sea level. Naila ang Nug-as isip “the last original rainforest” sa Sugbo.

Dinhi usab makit-an sa Nug-as Forest Resrve ang talagsaon nga “earless Cebu Hawk Owl” ug ang Siloy kun Black Shama.

Unsaon pag-adto?

Timing is everything aron makasaksi sa sea of clouds. Best time nga mokatkat alas 3:30 sa kaadlawon kon dili mag overnight camping.

Gikan sa Cebu City, mamahimo’ng mosakay og bus padulong sa Alcoy sa Cebu South Bus Terminal nga nahimutang sa Natalio Bacalso Avenue, Cebu City.

Ang biyahe moabot og 3-4 oras. Gikan sa merkado sa Barangay Poblacion, Alcoy, mosakay og habal-habal padulong sa Barangay Nug-as.

Kon mag private car, mamahimo ra nga i-Waze o Google Maps. Sementado ra hinuon ang dalan padulong sa Nug-as.

Sa pagkakaron, walay entrance fee sa Mt. Campetra. Apan giawhag ang mga mobisita nga dili magbilin og basura ug dili magsaba-saba. /