Super Suroy: STK, videoke, fishing, swimming sa Caican Resort

Sa taliwala sa kakapoy sa kinabuhi ug sa walay hunong nga pagdagan sa oras, adunay mga higayon nga ang kalag mangandoy og kahilom, dili ang kahilom nga walay sulod, kondili ang kahilom nga puno sa pagbati.
Dili kinahanglan nga mogasto og dako aron makaplagan ang pahulay. Usahay, igo na ang usa ka baybayon nga gihuyop sa presko nga hangin, ang balod nga hinay nga motungha ug mawala, ug ang adlaw nga nagpaubos sa iyang kaugalingon sa daplin sa dagat, murag nagpahinumdom nga ang tanan adunay takna sa pagpahunong.
Mas lawom ang kahulugan sa pagpahulay kon kini ipaambit sa mga hinigugma, pamilya, mga higala, o usa ka espesyal nga tawo. Ang yano nga katawa nga mosagol sa huyop sa hangin, ang mga awit nga ginahapuhap samtang naglingkod daplin sa baybayon, ug ang paghigop sa mainit nga kape nga mura’g gakos sa kalag. Sa dihang ang adlaw mosawop, ang langit mopintal og kolor nga murag gugma nga walay gisulti, ug ang kasingkasing hilom nga motug-an sa iyang kalipay.
Kining malinawong romansa makita sa Caican Beach Resort sa Purok 6, Barangay Cawitan, Santa Catalina, Negros Oriental. Yano ang lugar, apan puno sa kahulogan, sama sa gugma nga dili plastic kay tinuod. Dinhi, ang mga magbarkada mahimong magtapok sa palibot nga magsugba, magtula ug magkilaw, samtang ang gabii mapuno sa katawa ug kanta pinaagi sa videoke nga mura’g pagsaulog sa pagkahimamat.
Ang resort usa ka dapit nga walay pagdili sa kalipay. Mahimo kang magbawon og pagkaon ug magluto kauban ang imong mga kauban, mag-snorkeling sa malinawon nga tubig, o mosakay sa bangka nga ginadala sa balod padulong sa mga damgo. Kon gusto ka og presko nga isda, ang tilapia nga imong mapasol nga libre mahimong simbolo sa kalipay nga imong gihaguan ug nadawat.
Aduna silay function hall alang sa mga panagtigom, ug kon hunas ang dagat, ang lapad nga baybayon mahimong entablado sa katawa ug dula sama sa volleyball. Libre ang pagsulod, ug abli ang lugar alang sa tanang mga sakyanan, sama sa kasingkasing nga abli alang sa pahulay ug gugma.
Sa Caican Beach Resort, dili lang lawas ang mopahulay. Apil ang kasingkasing. Apil ang kalag. /