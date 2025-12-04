Super Suroy: The Cliff: Talagsaong bar sa Masbate

Sa kalangas ug kasamok nga maoy kanunay nagpatigbabaw sa urban centers, bisan ang pagkaon ug dapit nga hilom gipangita na sa kadaghanan. Di lang ang kalamion sa putahe ang gipangita, kondi apil na ang kamalinawon sa lugar diin ka gustong motagamtam ug motagbaw sa imong dila.
Bonus na kaayo kon makakaplag ka og dapit nga imong malantaw ang talagsaon nga mga talan-awon samtang magkaon: lapad nga kadagatan, berdeng kabukiran, kanaas sa hapak sa mga bawod sa dagat ug bugnaw nga huyohoy sa hangin. Kasinatian kini nga di kada adlaw.
Kining tanan imong masinati sa The Cliff Bar and Resort sa Tumalonton, Brgy. Guinbanwahan, Balud, Masbate.
Usa kini ka resort nga dunay kan-anan nga nag-inusara sa lugar nga naa sa ngilit sa pangpang daplin sa kalsada.
Gikan sa kinapusoran sa Lungsod sa Balud, biyahion ang resort og mga 20 minutos tadlas sa sementado ug sagad hamis nga kalsada. Naa sa bungtod daplin sa highway ang nahimutangan sa resort nga ning tuiga lang nagsugod sa pag-operate.
Ang bar maoy naghatag og maanindot nga vibe sa lugar. Mahimo kang magkape ilawom sa nag-inusarang punoan sa mangga tunga sa sulod sa compound. Kaanindot sa imong bation nga samtang maghigop ka sa kape o kaha maghungit sa pagkaon, imong malantaw ang lapad nga kadagatan.
Kay dunay pipila ka dagkong mga kahoy sa ubos, imo sab nga makita ang mga langgam nga molupad ug mobatog matag karon ug unya sa mga sanga niini. Imo sab nga mabati ang huni sa ilang mga awit nga manuhotsuhot sa imong kalag.
Mahimo ra sab nga mosulod ka sa ilang bar kon gusto ka og artificial nga bugnaw sa aircon ug mohanggap sa aroma sa mga pagkaon ug ilimnon.
Gawas sa kape ug fries, nagtanyag sab sila og lainlaing mga putahe, apil na ang nagkadaiyang flavors sa pizza. Di lang kay kini, duna say banda nga motukar, labina sa weekend.
Lapad ang tugkaran sa bar nga perfect alang sa mga kasaulogan sama sa adlaw nga natawhan ug kasal.
Maabi-abihon usab ang ilang mga staff ug paspas ang ilang serbisyo.
Apan di nimo makalimtan sa dapit mao ang mga talan-awon sa palibot nga di naandan. Gawas nga matagbaw ang imong dila ug tiyan, mabusog sab ang imong kalag sa talagsaon nga palibot sa dapit.