Super Suroy: Trending nga Suroyanan; Bohol’s man-made forest

ISLAND GETAWAY

Kung gikan ka diris Cebu, maglukat kag ticket sa Pier 1 padung sa Tagbilaran City ang provincial capital. Gikan sa Tagbilaran kay musakay kag bus or van padung sa Bilar town nga mukabat og usa ka oras ang biyahe. Pwede sad ka mangabang og motorcycle or car og mo-drive padung sa maong destinasyon. Sa pag-abot nimo sa Bilar, pangitaa ang sign nga nagtudlo padung sa forest ug mo left turn ka dayon. Ang pagbisita sa forest kay walay bayad ug aduna kini available nga parking area para sa mga turista.

AMENITIES & ACTIVITIES

Ang main jud nimo nga masinati dinhi ang kanang gipalibotan kas nature. Ang mahogany trees kay makahatag gyud nimo og nindot nga backdrop sa imong pagpapicture diin usahay makuha pud ang mga kahayag og shadows sa dalan nga mao usab ang usa sa akoang nasinati pag-anhi nako.

Pwede sad ka magtuon mahitungod sa science labina ning Flora and Fauna sa ecosystem. Kung interesado sad ka sa Botany or ecology, maka-observe sad kag nagkalin lain nga mga plants, insects ug langgam nga imong ma­kit-an dinhi.

Sa mga kaslonon nganha nga nangitag lugar para sa ilang pre nuptials photo shoot, ayaw nagduha duha nganha ari na apan kinahanglan ka makig-alayon sa Local Government Unit alang sa imohang safety sa pagphotoshoot. Gani, kini pud nga lugar matud pa sa akong nakahinabi ngadto, pwede sad ni shootingan sa movies kung aduna may mga directors or producers nga gusto mohimog salida.

Ang kalapdon sa lugar pwede kaayo nga ari ka mag jogging, ug gusto sad ka magmeditation, the best pud ni nga lugar para kanimo.

Sa kinatibuk-an gayud, ako nagpasalamat sa Ginoo tungod sa man-made forest nga para nako, wala gayoy susama kanindot. /