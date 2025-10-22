Superbalita Cebu @ 31

Karong adlawa, Oktubre 23, 2025, magsaulog ang Superbalita Cebu sa iyang ika-31 nga ani-bersaryo.
Kapin na sa tulo ka dekada nga nagpabilin kinaham nga basahon sa masa, nag-una sa paghatag og kasayuran bahin sa panghitabo sa kadalanan, lokal nga pa-ngagamhanan, ug sa kinatibuk-ang komunidad.
Sa ika-31 nga anibersaryo, ang Superbalita Cebu mapasalamaton sa padayong gugma ug pagsalig sa mga magbabasa.
Isip plataporma sa paghatod og balita sa pinulonga’ng Binisaya, ang Superbalita Cebu mosaad nga magpabilin nga matinud-anon sa iyang misyon: ang pagpanalipod sa kamatuoran mao ang pundasyon sa propesyon sa matag tigbalita sa SuperB.
Dili angayang kalimtan ang tawo nga maoy utok sa pagkahimugso sa pamantalaan, Jesus Garcia Jr., Chairman Emeritus sa SunStar Publishing Inc. ug ang pada-yong suporta ug pagdumala ni Gahum Vincent Garcia — president. / TPT / Hulagway gikan ni Juan Carlo de Vela