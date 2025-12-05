13 anyos nanglungkab, halin sa tindahan gidakop

Usa ka menor de edad ug iyang kaubang kawatan ang na-trap sulod sa tindahan nga ilang gilungkab ug nadakpan alas 3:45 sa kadlawon, Biyernes, December 5, 2025, sa Barangay Tapon, Lungsod sa Dalaguete.
Napusasan si alyas John, 18, ulitawo, ug ang 13 anyos nga pulos residente sa sa nahisgutang lugar.
Si alyas John pasakaan og kasong pagpanglungkab samtang ang menor gi-turn over sa kapulisan ngadto sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Si Tapon Barangay Councilor Ricardo Normalito Borja, 63, maoy nireklamo sa mga suspek.
Si Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, nibutyag nga ang konsehal nakamata sa kasikas gikan sa iyang tindahan. Nabantayan niini nga nakasulod ang mga kawatan sa iyang sari-sari store.
Nakuha sa mga dinakpan ang backpack diin gisulod ang daghang kuwarta sensilyo ug papel nga mobalor sa kapin P2,000 apan na-trap sila sa sulod sa tindahan.
Dali nga nanawag sa kapulisan ang biktima hinungdan sa pagkasikop sa duha.
“Nakamata ning biktima nga murag naay nagkanaas sa tindahan. Sa pagsusi sa victim, naaktuhan ang mga suspek,” dugang ni Major Zozobrado.
Matod niya nga ang menor de edad diretso nilang gi-turn over sa DSWD.
Samtang ang 18 anyos gitanggong sa prisohan. / GPL