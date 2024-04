SuperBalita sports editor finalist sa ‘Santo Padre Pio’ songwriting contest

WAY kabutangan ang kalipay sa beterano nga Superbalita Cebu journalist ug composer/lyricist nga si Erwin Lirazan human siya nahimo’ng usa sa mga finalist sa “Huni Kang Santo Padre Pio Alang sa Santuario” 1st songwriting competition.

Ang kanta ni Lirazan nga “Wounds of Crucifixion” mao ang opisyal nga entry niini alang sa maong songwriting competition.

Alang sa labing unang songwriting competition nga gipaluyohan sa Saint Padre Pio Home for the Relief of Suffering-Philippines Foundation Inc., 12 ka finalists ang ilahang napili nga magtigi sa grand finals karong Mayo 25, 2024.

Lakip niini ang “Martyr of Love” ni Fr. Randy Figuracion, “A Pious Man of God” ni Jundel & Katrina Bacalso, “Imung Gihalad” ni Alvin Gantuangco, “Santo Padre Pio, Ilaw ng Simbahan” ni Emmanuel Labrador Abellana, “Pagampo, Paglaum, Ayaw Kabalaka” ni Almer Bulay Mabalato, “Wounds of Christ” ni Ogie Melgar, “Oh Padre Pio, I-Ampo Mo” ni Jeson Evalarosa Buybay, “Wounds of Love” ni Jay-arr Librando, “Santo Padre Pio, Gimahal ka Namo” ni Andrew Moris Sanchez, “Sa Ngalan Mo” ni Christian Dominic Diola, ug “Oh Francisco, Our Padre Pio” ni Hardie & Ma. Angelica Bigcas.

Si Lirazan, kinsa sports editor ning pamantalaan, mapasalamaton nga nalakip siya sa finalists sa labing unang songwriting competition ni Santo Padre Pio sa Sugbo.

“Grateful kaayo ko kay first nga songwriting contest about ni Santo Padre Pio. Nya dinhi pud nako nahibaw-an kon unsa siya ka-amazing nga santo. Wala ko kahibalo sa iyang life, pagbuhat (nako) sa iyang kanta, diha ko nasweto sa iyahang kinabuhi,” matod ni Lirazan.

Nasayran nga ang kanta niini nga “Wounds of Crucifixion” nagtutok sa stigmata o kining mga samad ni Padre Pio nga susama sa samad ni Kristo dihang gilansang siya sa krus. (Herty B. Lopez)