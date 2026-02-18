‘Superman’ gikiha, nakakuha og lisensiya pinaagi ra sa fixer

Kasong alarm and scandal ang isang-at sa Highway Patrol Group (HPG) 7 batok niadtong motorista nga nagmaneho sa iyang motorsiklo nga sama og Superman samtang nagsubay sa Transcentral Highway niadtong Dominggo, Pebrero 15, 2026.
Tungod sa maong stunt, nag-viral kini sa social media.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu, regional chief sa HPG 7, nga peligruso ang gihimo sa maong rider nga dako og purohan nga makaangin sa laing mga motorista o pedestrian.
Tug-an sa opisyal nga human sa gihimong stunt sa maong rider, nadisgrasya siya sa dihang nibangga sa laing motorsiklo nga nagkuha og video niya, maayo na lang nga wala ra maangol.
Una na nga gipatawag sa Land Transportation Office ang maong rider nga giila nga si Kylle Esconas, 21, taga Barangay Poblacion Occidental, Lungsod sa Consolacion.
“Pasakaan nato’g kaso aron motagam na sila diha, nga maggaragara sa TCH,” matod ni Tiu.
NAG-SORRY
Nangayo’g pasaylo sa Land Transportation Office (LTO) 7 ug sa HPG si Esconas ug niangkon sa iyang sayop.
Si Esconas nisaad nga dili na niya usbon ang maong estilo sa pagmaneho sa motorsiklo.
“Mangayo lang ko’g pasaylo sir, mangayo ko’g laing chance kay dili nato nako usbon. Kinasingkasing nako sa pagpangayo’g pasaylo tagaan lang ko ninyo og chance nga dili na mausab,” matod ni Esconas.
Giangkon ni Esconas nga iyang gipalit sa fixer ang iyang lisensya gikan pa sa pagkuha og student permit hangtod nga nakakuha siya og Non-Professional nga lisensya sa LTO 7.
Nigasto siya og kapin sa P12,000 aron makakuha’g lisensya ug nitug-an nga wa siya mopaubos sa seminar ug driving school.
Wala na siya mosaysay kon si kinsa ang nagproseso sa iyang lisensya. /