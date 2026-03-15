Supervisor nga nangawat og halin sa tindahan, gipadakop

Gipadakop ang usa ka babaye nga store supervisor sa dakong establisemento sa Ayala Center Cebu, sa Barangay Luz, dakbayan sa Sugbo human matud pa nangunay og kawat og halin sa tindahan niadtong Sabado, Marso 14, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Cathy, 21 , taga Barangay Kamputhaw, Cebu City.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nasakpan si Cathy sa mismong tag-iya sa tindahan nga nangupit og halin nga mokantidad sa P8,500.
Matud pa nga ang maong kwarta, halin nianang adlawa nga wala ma rekord sa ilahang “official sales”.
Ang tag-iya na mismo ang ni-report sa mga pulis aron ipadakop ang suspek, kinsa mag-atubang og kasong qualified theft. / JDG