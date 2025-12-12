Supervisor sa security agency, naligsan-patay

Patay diha-diha ang supervisor sa usa ka security agency human napasok ug nalatayan sa garbage truck mga alas 5 pasado sa buntag, Biyernes, Disyembre 12 , 2025, sa SRP Bypass Road dapit sa entrance og exit sa City di Mare, sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Ang nakabsan sa kinabuhi nailhan nga si Abel Mamat Lawas, 48, minyo, usa ka private investigator nga residente sa Dakbayan sa Talisay.
Samtang ang drayber sa garbage truck sa Cebu City mao ang 38-anyos nga si Jason Josol, ulitawo, taga Katipunan Street, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU), nagbiyahe ang duroha sa susamang direksyon gikan sa SRP.
Niliko sila pawala sa may City di Mare padulong sa bypass road ug ngadto sa F. Vestil Street.
Matod pa nga nikawat og lugar si Josol sa pikas lane alang sa iyang pag-right turn paingon sa bypass road apan nag-abot sila didto sa biktima nga padulong sab nga moliko sa tuo.
Tungod sa maong panagbangga, giingong natagak si Lawas sa motorsiklo ug nalatayan sa maong truck nga niresulta sa iyang hinanaling kamatayon.
Sa pagpakighinabi sa asawa sa namatay, nibutyag kini nga paingon unta ang iyahang bana sa UC-Banilad para maghatod sa biko
nga tinda sa iyang ginikanan sa di pa kini molahos sa trabahoan.
Samtang ang drayber sa basura hugot nga nidepensa nga wala siya nakabantay sa maong motorsiklo bisan pa man og hayag na niadtong higayona.
Gipahibalo na lang siya sa iyang mga kauban nga dunay nasangit sa ilawom sa truck ug sa ilang pagsusi, nakita nila si Lawas nga wa na galihok.
Sa pagkutlo ning balita, desidido mopasaka og kaso ang kabanay sa namatay ngadto ni Josol diin mag-atubang siya og kaso'ng Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property. / JDG