Supervisor sa shipping company napalgang patay sa higdaanan

Patay na nga napalgan sa mga kauban ang 38-anyos nga supervisor sa usa ka cargo shipping company sulod sa kaugalingong lawak sa Purok Labangon 1, Barangay Langtad, Siyudad sa Naga niadtong Nobiyembre 17,2025.
Giila sa kapulisan ang namatay nga si Apolinar Lamoste Montebon, minyo, ug nagpuyo sa naasoy nga dapit.
Subay sa imbestigasyon, usa sa mga kauban ni Montebon ang nabalaka tungod kay dili siya makontak hinungdan nga giadto nila sa iyang pinuy-anan.
Pag-abot sa maong lugar, dako ilang katingala nga sirado ug lock ang lawak ni Montebon ug wala sab silay nadunggan nga hagok nga maoy permi nila madunggan sa namatay.
Tungod sa ilang kabalaka, gisuwayan nila og tan-aw sa kuwarto pinaagi sa pagpalusot sa selpon aron ilang makuhaan og hulagway ang sulod nga bahin.
Didto nila nakita nga gabuy-od ug wala nay kinabuhi si Montebon nga gituohang giatake sa sakit sa kasing-kasing.
Ang kapulisan sa Naga nirekomendar nga ipaubos sa autopsy ang patay nga lawas aron masuta ang hinungdan sa kamatayon niini samtang nagpadayon ang ilahang imbestigasyon. / JDG