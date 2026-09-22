Suplay sa baboy sa Cebu City paigo pa sa holiday season

Dili magkuwang ang Dakbayan sa Sugbo og suplay sa baboy sa umaabot nga holiday season bisan pa sa mga kaso sa African Swine Fever (ASF) nga natala sa pipila ka mga bukirang barangay.
Kini ang pasalig sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF).
Sa Barangay Toong, giila sa siyudad ang 178 ka mag-uuma nga nalambigit sa nagkalainlaing kalihukan sa agrikultura, ug mga 70 porsiyento niini ang namuhi og baboy, matod ni DVMF Head Jessica Maribojoc.
Apan, kini nga gidaghanon, wa nagrepresentar sa kinatibuk-ang ihap sa mga nag-atiman og baboy sa tibuok Cebu City.
Matod ni Maribojoc, igo gihapon sa lokal nga industriya sa pagpamuhi og baboy sa Cebu nga masuplayan ang panginahanglan sa siyudad tungod kay daghan pa ang mga hog raiser nga nagpadayon sa ilang operasyon sa nagkalainlaing bahin sa Cebu.
Apan gikabalak-an ang suplay sa mga baboy nga litsunon kay dako’ng bahin sa mga baboy nga gigamit sa industriya sa lechon sa Cebu sagad naggikan sa Negros.
Nagpadayon ang Cebu sa pagpatuman sa restriksyon sa pagsulod sa buhing baboy, karne ug mga produkto gikan niini gikan sa Negros Island ug uban pang mga lugar nga apektado sa ASF.
Gilugwayan sa provincial government ngadto sa 90 ka adlaw ang maong restriksyon niadtong Agusto tungod sa nagpadayong kabalaka sa ASF.
Matod ni Maribojoc, wala pay dakong epekto sa suplay sa baboy sa Cebu ug nagpabilin sab nga lig-on ang presyo niini.
Sa nangaging mga report, anaa gihapon ang lokal nga suplay sa baboy sa Cebu bisan pa sa restriksyon.
Apan pipila ka mga namaligya og lechon nitaho og pagsaka sa presyo tungod kay nikunhod ang ilang naandan nga suplay human gidili ang pagsulod sa mga baboy gikan sa Negros. / CAV