Suportado sa Siyudad sa Danao ang LMP bisag di sila sakop

Bisan og dili sakop sa organisasyon, gisuportahan sa kagamhanan sa Siyudad sa Danao ang mga paningkamot sa League of Municipalities of the Philippines (LMP) - Cebu Chapter.
Si Danao City Mayor Ramon Durano III niklaro nga ang siyudad dili miyembro sa League of Municipalities of the Philippines (LMP) - Cebu Chapter.
Nihimo siya og pamahayag niadtong Lunes, Agusto 25, 2025 agig tubag sa balita sa SunStar Cebu kabahin sa dili pag-apil sa siyudad sa usa ka joint statement gikan sa LMP.
Gidayeg usab sa siyudad ang mga paningkamot sa 49 ka mga local chief execives sa pagpalambo sa transparency ug accountability. Ang siyudad nagpabilin nga komitido sa mga prinsipyo sa maayong pagdumala, lakip na ang transparency ug accountability.
Gipasigarbo sa mayor ang kasaysayan sa Siyudad sa Danao sa maayong pagdumala.
Ang siyudad nakadawat sa Seal of Good Local Governance sa Department of the Interior and Local Government (DILG) niadtong 2022 ug 2024.
Ang Accounting and Internal Audit Services Office niini ginganlan usab nga outstanding accounting office sa nasod.
Gisubli ni Durano ang panawagan gikan sa LMP-Cebu ug Gobernador Pam Baricuatro alang sa usa ka audit sa tanang flood control projects sa Probinsya sa Sugbo. / CDF