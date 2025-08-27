Suportahan ni Pam kon ipadayon ang Metro Cebu Expressway

SUPORTADO sa Kapitolyo kon banhawon ang ti-nguha sa pagpadayon ug pagkompleto sa pagtra-baho sa Metro Cebu Expressway.
Kini maoy gipahibalo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Miyerkules, Agusto 27, 2025, apan usa sa nakitang problema mao ang pundo alang niini.
Gilantaw sa gobernador nga posibleng makasulbad kini sa nagpadayong suliran sa huot nga sitwasyon sa trapiko sa kadalanan sa Sugbo.
Subay sa nasayran ang 74-ki-lometro nga proyekto nga may rota gikan sa Dakbayan sa Naga paingon sa Danao, nagkinahanglan og moabot sa P94 bilyunes aron makompleto.
“Nindot man ta ni siya nga project ni kay makatabang siya decongest...I’m interested to know if there’s a budget for this in 2026,” matod ni Baricuatro.
Ang Metro Cebu Expressway unang gisugdan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) apan nakasugat kini og kalangay sa makadaghang higayon tungod sa mga isyu sa disenyo ug kalapasan sa environmental regulations.
Sa 2024, nasayran nga si kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia, nidesisyon nga maoy mo-take over sa multi-million project aron mapaspasan ang pagkompleto.
Giplano ni Garcia kaniadto nga ipaubos sa public-private partnership (PPP) ang proyekto aron dili makagasto ang probinsiya.
Apan ang Kapitolyo maoy mo-monitor ug mosusi sa higayon sa implementasyon.
Matod ni Baricuatro dunay toll fees nga abagahon sa mga motorista nga moagi sa lugar.
“Naa say nga suggestion for a PPP pero ang atoa man gud worry aning PPP kay people has to pay to everytime they pass by. Pero mas maayo unta matagaan ni og budget,” matod sa gobernador.
Karong adlawa, Huwebes, Agusto 28, gikatakda kining tu-kion sa Regional Development Council (RDC) meeting. / ANV