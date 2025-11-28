‘Supplier’ og drugas sa 3 ka distrito sa Bohol, sikop

Laing high value individual sa Dakbayan sa Tagbilaran Probinsiya sa Bohol ang nadakpan sa gilusad nga anti-illegal drug operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office.
Nahitabo ang buy- bust alas 6:48 sa buntag, Biyernes, Nobiyembre 28, 2025, sa Purok 4, Barangay Bool, Siyudad sa Tagbilaran.
Ang suspek giila nga si alyas “Teddy”, 45, residente sa Purok 4, Barangay Tangcasan Sur, Lungsod sa Loay, Bohol.
Nakuha gikan kaniya ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang og 55.5 gramos nga dunay balor nga P377,400.
Lakip sa nasakmit ang buy-bust money, usa ka cellphone, ug usa ka motorsiklo nga maoy gigamit sa paghatod sa suplay sa shabu sa iyang customer.
Sigon sa nakuha nga impormasyon sa Bohol Police Provincial Office nga ang maong suspek nagsugod sa iyang negosyo sa ilegal nga drugas niadto pang 2020.
Ang iyang operation mao ang tibuok unang distrito sa probinsiya ngadto sa 3rd district nga mga lungsod.
Apan ang labing daghan niya nga hagbungan mao ang mga lungsod sa Tagbilaran, Baclayon, Alburquerque, ug Loay.
Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na sa PNP Forensic Laboratory Bohol alang sa himuon nga chemical analysis ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165. / AYB