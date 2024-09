Supplier sa kinilo nga shabu nga nasakmit sa Bohol gisubay sa PDEA-7

Ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 nagsubay kon kinsay tinubdan o supplier niadtong lima ka kilo nga shabu nga nakuha sa ilang operatiba sa Tagbilaran City, Bohol.

Sa sayo pa, usa ka Robert Tirol, 42, ang nadakpan niadtong Lunes, Septiyembre 9 sa Tagbilaran ug nasakmitan og lima ka kilo nga gituohang shabu nga gibanabana nga mokantidad og P34 mil­yunes.

Matod ni Leia Alcantara ang information officer sa PDEA 7 nga ang pagkasikop ni Tirol, kabahin sa ilang follow-up operation human sa ilang na-una nga anti-drug operation niadtong Agusto 8, 2024 sa Barangay Marigondon, dakbayan sa Lapu-Lapu ug nasikop si Mark Niño Caliniahan nga nakuhaan og duha ka kilo nga drugas.

Si Caliniahan pag-umang­kon ni Tirol.

Subayon sa PDEA kon diin gikan ang maong gidaghanon sa ilegal nga drugas ug asa usab kini padung sanglit giila naman nila karon ang Bohol nga transshipment point kon agianan sa supply sa drugas alang sa Visayas ug Mindanao.

Una na nga nakadawat og inpormasyon ang PDEA 7 nga adunay namaligya og dinaghan nga suplay sa illegal nga drugas sa Bohol.

"Dili pa ta makaingon nga from Bohol ang iyang source kay usa pa na sa gi-verify sa atong team, kay kini man gung Bohol mura siya’g Cebu naay market didto at the same time is a transshipment point agi-anan siya so dili ta kaingon nga from there ang shabu possible nga gikan sad to sa other nga lugar unya gipaagi lang og Bohol," matod ni Alcantara. /AYB