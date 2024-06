Supply sa tubig sa Palaro Pambansa giseguro; CCSC i-turnover sa Huwebes

Gipasalig ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga adunay igong suplay sa tubig atol sa pagpahigayon sa Palarong Pambansa 2024 nga moabli karong Hulyo 6, 2024.

Samtang, ang kontraktor sa pag-ayo sa Cebu City Sports mo-turnover na sa pasilidad.

Si Garcia mibisita usab sa Tisa Elementary School, nga maka-akomodar og kapin sa 800 ka mga atleta ug coaches gikan sa rehiyon 12 o SOCCSKSARGEN, sa Lunes, Hunyo 24, 2024.

Si Garcia niingon nga way problema kalabot sa supply sa tubig, partikular na sa Tisa.

Matod ni Garcia nga ang disaster units sa matag barangay, ilabina kadtong dunay adunay fire tracks, maoy mosuplay og tubig atol sa Palaro.

Si Garcia nidugang nga ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ingon man ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) mohatag usab og tubig.

“We also have MCWD who have already pledged their support when it comes to the supply of water. So, sa tubig wala tay problema,” matod ni Garcia.

Sa pakighinabi sa telepono sa Lunes, ang tigpamaba sa MCWD nga si Minerva Gerodias niingon nga ang MCWD dunay siyam ka delivery tracks nga naka-standby nga andam kon gikinahanglan.

Sa bahin sa gidaghanon sa tubig, si Gerodias niingon nga dili pa sila makatagna tungod kay per need basis.

Dugang pa ni Gerodias nga pipila sa mga billeting quarter konektado na sa MCWD.

Siya niingon nga kadag­ha­nan niini nga mga eskwelahan adunay kaugalingon nga lawom nga atabay.

Sa Tisa Elementary School, adunay nagpada­yon nga pagbutang og lawom nga atabay sulod sa nataran sa eskwelahan.

Samtang ang kontraktor sa CCSC gikatakda nga mo-turn over sa pasilidad ngadto sa Kagamhanan sa Dakbayan karong Hubewes, Hunyo 27, 2024.

Kini ang gibutyag ni Konsehal Jerry Guardo sa pakihinabi sa sa SunStar Cebu online news and commentary program nga ‘Beyond The Headlines’ sa Lunes, Hunyo 24, 2024.

“Everything is ready na labi na ang Cebu City Sport Center nga main venue sa events,” matod ni Guardo.

“We will see to it nga malimpiyo na pud ang kadalanan nga duol na dapit (Osmeña Blvd.) nga nagpadayon ang BRT (Bus Rapid Transit) project,” dugang ni Guardo.

Dason niya nga ang kontraktor sa BRT nagpapanindot na usab sa naasoy nga dapit sama sa pagbutang og mga tanom.

“Nindot na. Green kaayo,” matod ni Guardo.

Sa pagkakaron, si Guardo nagtutok sa paghan-ay sa tangled wires ug pagtangtang sa dead wires sa palibot sa CCSC. / AML / RRM