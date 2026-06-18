Suroy: Dalikyat nga pagduaw sa Mt. Olis

Sukad ko nagsige og kuyog sa mga ride sa akong bana, akong nadiskobrehan ang kaanindot sa mga talan-awon sa kabukiran samtang magmotorsiklo. Lahi ang feeling kay sa magsakay og sakyanan nga upat ang mga ligid. Makapanghupaw ka og lawom sa kaanindot sa mga talan-awon nga imong maagian.
Tungod niini, nagsige na mi og sunod og mga vlogger rider pinaagi sa ilang Youtube channel aron magiyahan mi kon moabot na ang panahon nga kami na sab ang mobiyahe.
Usa sa akong ganahan nga duawon mao ang Mt. Olis sa lalawigan sa Benguet. Ug wa ko nagdahom nga ako kini mabisita, di pinaagi sa motorsiklo, kon di sa usa ka panaw nga extension sa among relihiyusong kalihukan sa Order of Discalced Augustinian (OAD) Lay.
Gipahigayon ang among tinuig nga panagtigom sa Bulacan sulod sa tulo ka mga adlaw. Among nahukman nga mosuroy mi og kadiyot sa Baguio ug molabyog sa Paoay, Atok Benguet, diin nahimutang ang Mt. Olis.
Samtang nagtungas mi sa naglikoliko nga dalan tungas sa bukid sakay sa van nga among giabangan, sama ko og nagdamgo kay di ko makatuo nga akong mataak ang bukid nga sa vlog ko lang nakita. Samot na gyud sa among pag-abot sa kinatumyan sa bukid, nahingangha ko sa kaanindot sa mga talan-awon.
Ang kabugnaw sa ibabaw nanuhotsuhot bisan sa akong kabukogan. Hapit gud mokaging ang akong mga kamot hinungdan nga naahat ko og palit og gloves.
Ang iyang mga talan-awon, diin imong masaksihan ang kaanindot sa nagbawod nga kabukiran, ang naghagdan nga rice terraces ug ang temperatura nga di nimo masinati sa Sugbo, maoy nagdala katalagsaon sa kasinatian, nga akong bawnon sa tibuok kong kinabuhi.
Nibiya ako kauban sa mga OAD Lay nga nahingangha sa katalagsaon sa kasinatian bisan dalikyat lang ang among pagduaw sa Mt. Olis. / Chelo C. Vallena