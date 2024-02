Suroy i-package uban sa Palarong Pambansa

Gilaraw ni Bise Presidente Sara Duterte nga iapil isip espesyal nga package ang nabantog nga Suroy-Suroy Sugbo alang sa mga turista ug bisita atol sa Palarong Pambansa 2024 nga ipahigayon sa Sugbo.

“Dugay nako nakadungog anang Suroy-Suroy sa Sugbo unya usa sab na sa among gina tan-aw namo nga activities sa atong mga athletes para sa Palarong Pambansa. Daghan ta’ng mga athletes nga manganhi dinhi, apil ang ilang pamilya para mo compete sa atong nagkalain-laing sporting events during the 2024 Palarong Pambansa,” matod ni Duterte sa Pebrero 1, 2024 taho sa social media arm sa Kapitolyo.

“We are looking forward nga mabuo nato nga usa ang Suroy-Suroy Sugbo sa mga acti­vities sa mga pamilya ug mga athletes nato hopefully after nila mag compete after nila mag dula para relax na sila,” dugang niya.

Ang Suroy Suroy Sugbo usa ka programa sa turismo sa Lalawigan sa Sugbo, nga nagpasiugda sa mga lokal nga atraksyon ug kultural nga kabilin.

Ang mga partisipante makabisita sa mga destinasyon, lakip na ang mga makasaysa­yanong dapit, kabaybayunan, ug lokal nga mga merkado, uban ang tumong sa pagpausbaw sa turismo, pagsuporta sa mga negosyo, ug pagpakita sa kultura ug natural nga kahinguhaan sa Sugbo.

Ang pinakabag-o nga edisyon sa tour gipahigayon bag-o lang niadtong Enero 23 ngadto sa 25, nga gidesinyo sa pagbisita sa 14 ka lungsod ug usa ka siyudad alang sa Suroy Suroy Sugbo northern escapade.

Matod ni Cebu Governor Gwen­dolyn Garcia nga gilaraw niini ang usa ka mini Suroy-Su­roy Sugbo isip kabahin sa sports tourism ilabi na nga gikan sa dakong kompetisyon ang mo­salmot sa maong kalihukan.

Dugang sa gobernador nga mahimo nga makigtigum siya sa mga hotel ug resorts aron makabaton og discounted prices ang mga atleta ug bisita sa ilang pagsuroy.

“We can always package a mini suroy-suroy for them. We can get the hotels, the resorts come up with discounted prices for their stay so it coul be a sports tourism kind of event,” matod sa gobernador.

“I was actually the one who asked for her help kay nagpatabang ang Cebu City when they bidded para sa Palarong Pamabansa...motabang gyud ta, all out support ang province,” dugang niya.

Ang ika-64 nga Palarong Pam­bansa gilaoman nga langku­ban sa moabot 12, 000 ka mga student-athletes gikan sa nagkadaiyang mga rehiyon sa nasod.

Una na nga nisaad ang Dakbayan sa Sugbo nga labwan pa ang nahimo sa ubang lugar nga gipahigayonan sa kompetisyon, paghatag usab og maayong experience alang sa mga atleta.