Suroy sa Midwest Cebu

Gikatakda ang lain na sab nga Suroy-Suroy Sugbo ning buwana nga bidahan sa mga lokalidad sa Midwest Cebu sa ilang turismo ug kultura.

Ang maong kalihukan tawgon og “The Best of the West” nga gikatakda nga ipahigayon sa Hulyo 12 ngadto sa 14.

Si Cebu Governor Gwendolyn Garcia una nang nakigtigom sa mga mayor sa pito ka mga lungsod ug siyudad sa midwest Cebu aron hisgutan ang mga angay nga pangandaman sa tulo ka adlaw nga tourism caravan.

Subay niini, ang Kapitolyo mohatag og tag P500,000 sa matag local government unit (LGU) nga malakip sa Suroy-Suroy isip subsidy sa ilang himuon nga mga preparasyon.

Una na nga niawhag ang Kapitolyo nga ipakita ang “the best” sa ilang mga lungsod aron matagbaw ang mga bisita sa Suroy-Suroy.

Gipaabot usab nga makasuroy ang mga partisipante sa Capilla Santa Ana Museums ug Labyrinth sa dakbayan sa Toledo.

Lakip usab ang lamiang kape sa Tuburan, ug suroyon usab niini ang ecotourism destination sa Aloguinsan nga mao ang Bojo River Cruise ug Hermits Cove ingon man ang culinary delights o pagkaon ug delicacies gikan sa mga lokal nga produkto sa mga lungsod sama sa bingka dawa sa Asturias.

Gipahibawo sa Kapitolyo nga ang moapil sa Suroy-Suroy Sugbo mamahimo’ng mokuha sa tour package nga mag depende usab sa presyo sa accommodation niini.