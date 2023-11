‘Suroy-Suroy’ na sab sa habagatan sa Nob. 30

Gidasig ang publiko sa pag-apil sa laing hugna na sab sa Suroy-Suroy sa Sugbo nga ipahigayon sa Nobiyembre 30 hangtod sa Disyembre 2, 2023.

Gipahibalo sa Cebu Provincial Tourism Office (CPTO) nga bukas na ang pagparehistro alang sa mga bisita ug turista nga gusto’ng mobisita sa tourist destinations sa habagatang Sugbo.

Ang presyo sa matag turista magsugod sa P11, 650 ngadto na sa P14, 850 nga magdepende usab sa pilion nga katulgan o kapuy-an.

Lakip na sa maong bayad ang pagkaon, kasakyan, Suroy-Suroy kit ug accredited nga tour guides sa Department of Tourism (DOT).

“Suroy Suroy Sugbo guarantees an unforgettable cultural adventure that will create memories to last a lifetime,” sumala sa CPTO.

Magsugod ang Suroy-Suroy sa lungsod sa Minglanilla ug sundan sa San Fernando, Sibonga, Argao, Dalaguete, Alcoy, ug Boljoon sa unang adlaw.

Sundan kini sa lungsod sa Oslob, Santander, Samboan, Ginatilan, Malabuyoc, Alegria, Badian ug Moalboal.

Samtang sa uwahing adlaw adto kini sa Alcantara, Ronda, Dumanjug, Barili, dakbayan sa Carcar, City of Naga ug motapos sa Talisay City.

Ang Suroy-Suroy sa Sugbo usa sa mga programang pang turismo sa Lalawigan sa Sugbo nga gitumong aron maka­agni og mga turistang langyaw nga mosuroy sa probinsya.

Giingong ang maong paagi makadugang usab sa tourism economy sa lalawigan.