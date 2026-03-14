Superbalita Cebu

‘Suroy-Suroy Sugbo’ ipaduma og pribadong sektor

TOURISM CARAVAN. Participants of the Suroy-Suroy Sugbo visited the Archdiocesan Shrine of San Antonio de Padua in Tuburan as part of the tour of the midwestern part of the island on July 12, 2024. On Friday, March 13, 2026, Gov. Pamela Baricuatro announced that the long-running tourism caravan program would be handed over to private tour experts. /Photo by Juan Carlo de Vela
Dili na ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang moduma sa tourism caravan nga Suroy-Suroy Sugbo human gidesisyonan nga itugyan na ang pagpatuman niini ngadto sa pribadong sektor.

Gipahibawo ni Gobernador Pamela Baricuatro ang maong lakang atol sa pagbukas sa International Travel Festival 2026 niadtong Marso 13.

Matod niya, pormal nang gi-turnover sa probinsya pinaagi sa Cebu Tourism Council (CTC), ang pagdumala sa programa ngadto sa mga player sa industriya sa turismo.

Ubos sa bag-ong estratehiya, ang mga tour operator na ang moduma sa mga package ug itinerary.

Gipaila usab ang upat ka thematic tours ubos sa rebranded nga programa , ang Coastal Journey sa South (Adventure Tour), Highland, Island, and River Journeys, Southern Pilgrimage ug South Countryside Tour

Tumong sa maong kausaban nga mas mapalig-on ang panag-uban sa gobiyerno ug sa mga stakeholders sa turismo.

Gawas niini, gipasiugdahan usab sa Probinsya ang virtual mapping sa mga tourist sites aron mas sayon alang sa mga turista ang pagsusi sa mga destinasyon pinaagi sa internet sa dili pa sila mobisita.

Sa pagkakaron, duna nay virtual maps ang mga Lungsod sa Samboan, Ginatilan, Alegria, Tuburan, ug Aloguinsan, ug gilauman nga madugangan pa kini og 25 ka mga lungsod ug dakbayan sa mosunod nga mga bulan. / CDF

