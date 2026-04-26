Survey: 50% sa mga Pinoy miingon nga mas naglisod ang ilang kinabuhi

Sumala sa survey sa Social Weather Stations (SWS) nga gipahigayon sa ulahing bahin sa Marso 2026, katunga sa hamtong nga mga Pilipino lukop nasod ang nagtuo nga nigrabe ang kalidad sa ilang kinabuhi sa niaging tuig.
Kini nga pagkunhod sa mao ang labing gamay nga grado sa kapin sa upat ka mga tuig.
Sa survey niadtong Marso 24–31, 2026, nakaplagan nga 50 porsiyento sa respondents ang nag-ingon nga nigrabe ang ilang kinabuhi, 26 porsiyento ang nag-ingon nga wala’y kausaban, ug 23 porsiyento lang ang nag-ingon nga niuswag ilang kinabuhi kon itandi sa niaging 12 ka bulan.
Tungod niini, ang net gainer score niabot sa –26, nga giklasipikar sa SWS nga “low” (ubos), ug nagpakita og 19 ka puntos nga pag-ubos gikan sa –7 nga natala niadtong Nobiyembre 2025.
Matod sa SWS, kining –26 nga grado mao ang labing ubos sukad niadtong Septyembre 2021, sa dihang ang nasod naningkamot pa og bangon gikan sa mga restriksyon sa pandemya. Mas ubos usab kini og 18 ka puntos itandi sa annual average sa tuig 2025 nga –8.
Gipakita sa survery nga ang pag-ubos nahitabo sa tanang dapit, edad, ug sektor sa katilingban. Niubos ang net gainers sa tanang dagkong rehiyon, diin ang labing gamay nga grado natala sa Mindanao ug Metro Manila, nga parehong anaa sa –31 ug giklasipikar nga “very low.”
Ang Visayas nagsunod sa –25, samtang ang Balance Luzon anaa sa –23, nga parehong ubos sa kategoryang “low.”
Itandi sa Nobiyembre 2025, ang Mindanao ang nakasinati sa labing dako nga pag-ubos, diin nikanaog kini og 33 ka puntos gikan sa positibong +2 ngadto na sa –31. Ang Metro Manila niubos og 19 ka puntos, ang Balance Luzon 16 ka puntos, ug ang Visayas 11 ka puntos.
Mas grabe ang pag-ubos sa mga dapit nga urban (dakbayan), diin ang net gainers nibuswak og 22 ka puntos ngadto sa –32, itandi sa 15-ka-puntos nga pag-ubos sa mga rural (probinsya) nga dapit ngadto sa –18.
Sa age group, mas nigrabe ang panglantaw sa nagka-edaran ang tawo.
Ang mga Pilipino nga nag-edad og 18 hangtod 24 nakakuha og labing taas nga grado sa –4, nga giklasipikar pa nga “fair,” apan dako gihapon kini og pag-ubos gikan sa +31 niadtong Nobiyembre 2025. Ang mga nag-edad og 45 hangtod 54 nakakuha og “very low” nga –38, samtang ang mga 55 anyos pataas nakakuha og –39.
Parehong nakasinati og pag-ubos ang mga lalaki ug babaye, diin ang net gainers niubos ngadto sa –28 sa mga lalaki ug –25 sa mga babaye, nga parehong giklasipikar nga “low.” / JJL