Survey: Paglaom mius-os sa pagsugod sa 2026

Nisulod ang mga Pilipino sa tuig 2026 nga adunay mas ubos nga paglaom diin ang positibong panglantaw alang sa Bag-ong Tuig niubos sa labing ubos nga lebel sulod sa 16 ka tuig, sumala sa labing ulahing survey sa Social Weather Stations (SWS).
Ang nationwide nga survey nga gipahigayon niadtong Nobiyembre 24 hangtod 30, 2025, ug gipagawas niadtong Disyembre 31, nakit-an nga 89 porsiyento sa mga hamtong nga Pilipino ang nisulod sa Bag-ong Tuig nga adunay paglaom, samtang 11 porsiyento ang nisulod nga adunay kakulba o kahadlok.
Bisan tuod nagpabiling mayoriya ang adunay paglaom, ang 89-porsiyento nga rating mas ubos kon itandi sa 90 porsiyento niadtong 2024 ug 96 porsiyento niadtong 2023. Kini ang labing ubos nga natala sukad niadtong 2009.
Sa Visayas, ang paglaom nius-os ngadto sa 85 porsiyento gikan sa 87 porsiyento sa 2024.
Mas dako ang pag-us-os sa Mindanao nga niabot og lima ka puntos, gikan sa 89 porsiyento ngadto sa 84 porsiyento.
Sa Luzon ug Metro Manila, nagpabiling kinatas-an ang paglaom sa Balance Luzon nga niabot sa 92 porsiyento ug Metro Manila nga 90 porsiyento diin gamay lang ang kausaban itandi sa miaging tuig.
Kon basehan ang ang-ang sa edukasyon, mas taas ang paglaom sa mga nakatungha og dugay apan nius-os kini sa halos tanang grupo.
Ang paglaom sa college graduates nius-os ngadto sa 91 porsiyento gikan sa 96 porsiyento. Ang sa elementary graduates nius-os ngadto sa 86 porsiyento gikan sa 89 porsiyento. Nagpabiling steady ang lebel sa mga nakatungha sa senior high school ug junior high school graduates.
Ang survey naggamit og face-to-face nga interview sa 1,200 ka mga hamtong sa tibuok nasod diin adunay tag 300 ka respondents gikan sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas, ug Mindanao. / JJL