Surveyor nahulog sa dagat, missing

Padayon nga gipangita ang usa ka surveyor human natagak gikan sa barko sa kadagatan sa Barangay Pooc, Dakbayan sa Talisay niadtong Biyernes sa buntag, Pebrero 20, 2026.
Giila ni Petty Officer 2nd Class Roland Lorenzana, Commander sa Talisay City Coast Guard, ang biktima nga si John Carel Romano, 26, minyo, residente sa Barangay Quiot, Siyudad sa Sugbo.
Si Romano nagtrabaho isip usa ka surveyor/checker sa Webb Fontaine Asia.
Base sa imbestigasyon ug sa incident report ni Chief Officer Venancio Castigon Jr. sa MV Jerrica M, nahitabo ang insidente alas 9:40 sa buntag.
Si Romano kauban ang usa ka surveyor nisaka unta sa "monkey ladder" sa foreign cargo vessel nga M/V Goobi.
Giingong nadailos ang biktima ug nahulog sa dagat.
Nakita sa mga crew sa MV Jerrica M ang hitabo hinungdan nga daling nisinggit og "Man Overboard!" ug dayon nilabay og life ring.
Usa sa mga crew ang niambaksa dagat aron luwason si Romano, apan pakyas kini tungod sa kalawom sa tubig ug sa kakusog sa sulog ug bawod.
Sa report gikan sa kauban sa biktima, nigawas ang impormasyon nga posibleng wala matarong sa pag-secure o paghigot ang monkey ladder sa dihang gigamit kini ni Romano, hinungdan sa iyang pagkahulog. Dali nga niresponde ang Talisay City Coast Guard human makadawat sa report ug nakigkoordinasyon sa Philippine Coast Guard (PCG) 7 headquarters.
Nilanat og kapin sa usa ka oras ang search and rescue operation, apan wala makit-i ang biktima.
Tungod sa kahimtang sa panahon ug kangitngit, gihunong una ang operasyon apan gipahibalo ni Lorenzana nga ipadayon nila ang pagpangita karon. Ang mga tripulante sa MV Jerrica M ug MV Goobi padayon sab nga nakig-alayon sa mga awtoridad alang sa dinaliang pagkakaplag sa biktima. / PRL