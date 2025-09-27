Susihon sa DPWH ang kahimtang sa Butuanon Bridge

Nisaad ang Department of Public Works and Highways (DPWH) nga mohimo og inspeksiyon sa Butuanon Bridge human sa mga kabalaka sa Philippine Institute of Civil Engineers (PICE) ug sa lokal nga mga opisyales kalabot sa kalig-on sa estruktura niini.
Atol sa bag-o lang nga tigom sa traffic board, nga nitambong ang mga representante sa DPWH, pormal nga gihisgutan ang isyu sa kapasidad sa taytayam nga makasugakod sa dead loads, ilabina kon ang mga trak ug ubang sakyanan mohunong sa ibabaw panahon sa traffic signal.
Ang board niuyon nga gikinahanglan ang inspeksiyon ug report gikan sa DPWH aron masuta ang tinuod nga kahimtang sa taytayan.
Gipasabot ni Team Hyll Retuya, sakop sa traffic board, nga ang kabalaka nakasentro sa bahin sa Butuanon Bridge padulong sa Cebu City ug sa left-turn lane paingon sa UN Avenue.
Matod niya ang mga sakyanan nga mohunong sa taytayan makamugna og dead load nga molungtad hangtod 35 segundos panahon sa red light.
Iyang gipasabot nga kini nga sitwasyon nagkinahanglan og seryuso nga pagtuon aron maseguro nga makasugakod ang taytayan sa bug-at nga karga.
Dugang ni Retuya, usa sa mga sugyot nga nigawas mao ang pagdili sa mga sakyanan nga mohunong sa taytayan panahon sa red light.
Matod niya nga kining solusyon makamugna og mas taas nga linya labi na panahon sa rush hours.
“Kon ang mga sakyanan did-an nga mohunong sa tulay ug pahunongon sa layo pa, ang linya mahimong molapas pa sa interseksiyon, nga makapasamot sa kahuot sa trapiko ,” pasabot niya.
Si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nidason usab sa kabalaka sa DPWH atol sa tigom.
Ang mga opisyal nagkasabot nga maghuwat sa resulta sa inspection sa DPWH sa dili pa mohimo og bisan unsang final nga desisyon bahin sa traffic management ug safety measures sa maong lugar.
Gipasabot usab ni Retuya nga andam ang iyang Team nga motuman sa bisan unsang gikinahanglang kausaban sa higayon nga ipagawas na sa DPWH ang ilang rekomendasyon.
“Among gitun-an ang posibleng mga eskema sa trapiko, apan kinahanglan usab namong maseguro nga ang bisan unsang kausaban dili makahatag og dugang problema panahon sa peak hours,” matod niya.
Sa pagkakaron, wala pa makapagawas og pormal nga report ang DPWH bahin sa estruktura sa tulay.
Ang lokal nga mga opisyal ug mga traffic manager maghuwat sa resulta sa inspeksiyon sa dili pa ipatuman ang mga kausaban sa pagdumala sa trapiko palibot sa Butuanon Bridge. / ABC