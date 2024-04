Suspek kaduha diay misuway og sunog sa koral sa university

Di lang ka usa, kon di kaduha diay suwayi og sunog sa suspek ang koral sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R).

Mao kini ang gibutyag sa unibersidad sa usa ka opisyal nga pamahayag nga ilang giluwatan niadtong Sabado, Abril 6, 2024 human gipasakaan og kasong attempted arson si Alejandro Bernardo Langi, taga Dasuloan Lutopan, dakbayan sa Toledo.

“Based on the University’s CCTV footage, the man’s first attempt involved igniting a paper bag and plastic to start the fire on April 3,” matod sa unibersidad sa ilang pamahayag.

Nahitabo kini sa buntag sa mao nga adlaw. Gikinahanglan ni­lang mogamit og walo ka fire exti­nguishers sa pagpawong sa kayo.

“Fortunately no one was hurt. The culprit was not found but this incident put the University’s safety and security department on high alert,” dugang sa pamahayag.

Sa Huwebes, Abril 4 sa pasado alas 6 sa buntag, si Langi na­kita sa close circuit television (CCTV) camera nga nibalik sa dapit.

Ingon sa naniid pa kini sa palibot nga way tawo nga makabantay sa iyang pagduslit sa koral sa unibersidad gamit ang kandila. Dinhi nabantayan na siya sa security guard hinungdan nga nadakpan ug gitugyan ngadto sa Carbon Police Station.

“The University is not taking this lightly as it involves the safety of its stakeholders. Hence, legal charges are pursued,” matod sa pamahayag.

Tungod sa hitabo, gipahugtan pa sa tunghaan ang seguridad sa ilang palibot.

Si Langi, sa lahi nga interbyo, nanghimakak nga iyang intensyon ang pagsunog sa koral kay ang iyaha managkot ra unta kay iya kining naandan sukad pa kaniadto. Nangayo siya og pasaylo sa iyang gibuhat.

Si Langi naa na gibalhug sa custodial facility sa Cebu City Police Office (CCPO) sa Gorordo Ave. human siya pasakai og kaso sa unibersidad. / REV