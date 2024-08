Suspek miangkon sa krimen

Niangkon ang suspek sa pagpatay sa 27 anyos nga saleslady sa usa ka mall niadtong Biyernes sa buntag, Agusto 2, 2024, sa lawak sa boarding house sa Sitio Laguna, Barangay Bulacao, dakbayan sa Sugbo.

Kini ang gisulti ngadto sa kapulisan ni Darren Somosot Cui, 25, silingan sab sa biktima, kinsa unang nadakpan sa Abellana ug Inayawan Police Stations human maalarma nga armado sa Barangay Sambag 2, sa dakbayan sa Sugbo.

Gipresentar siya sa media sa Lunes, Agusto 5, 2024, sa Cebu City Police Office (CCPO).

Matod ni Darren nga niadtong Biyernes pasado alas 7 sa buntag, misulod siya sa kwarto sa mag live in partner nga si Jungie Enriquez ug ang biktima nga si Charina Relativo nga hubog.

Sa iyang pagsulod giingong naligo sa banyo ang biktima nga si Charina nga wala mani­ra sa pultahan ug iya kining gisulod ug gibira pagawas.

Ang tumong, matod pa ni Darren, nga makighilawas siya niini apan nibalibad na ang biktima.

GITUOK

Iya kining gigakos apan tu­ngod kay basa pa ang hubo nga lawas sa biktima pulos sila nanga­tumba sa sawog nga semento ug iyang natuok ang liog niini.

Nagtuo si Darren nga naku­ya­pan lang ang biktima human niya matuok pinaagi sa pag-lock sa liog niini gamit ang iyang bukton.

Giklaro ni Darren nga wala niya mahilabti ang pagka babaye niini sanglit naglibog na siya kon unsay iyang angayan nga buhaton.

Mikuha siya og burner sa butane kay gusto niya nga sunogon ang biktima apan nausab ang iyang hunahuna nga mao nalang ang pagsunog sa buhok niini.

“Ako unta to sunugon ang katong foam, foam nila ba kay para mura ganig mo aso para ang mga tawo makabantay ba para inig sulod nila makaingun sila nga si Charina nakuyapan ra tungod sa aso, matabunan nako akung gibuhat, Giangkon nako ni kay nakonsensya nako sa akung gibuhat,” matod ni Darren.

KASUHAN

Si Police Colonel Antonie­tto Cañete, acting director sa CCPO, nagkanayon nga kasong murder ang ilang ipa­saka sa korte sa Miyerkules, Agusto 7, 2024.

Matod ni Cañete sa pagka­karon si Cui pa lang ang ilang pasakaan og kaso sanglit wala pa silay makita nga dunay lain nga kauban ang suspetsado sa paghimo sa krimen.

Magpaabot pa usab sila sa resulta sa autopsy nga gihimo sa PNP Forensic Unit 7 kon duna bay nahitabong pagpanglugos bisan pa man sa pangang­kon ni Cui nga wala niya mahilabti ang biktima.

Iyang gibutyag nga kompleto ang gihimo sa PNP kini sama sa pagkuha sa mga swab sample sa patayng lawas sa biktima alang na sa DNA test.

Kon masuta nga nalugos gyud ang biktima, ilang i-amendar ang unang kaso nga ipasaka inay murder ila kining ikiha og rape with homicide.

“After the result will be release and we will see if there is a deposit of sperm own by him.. then there might a possibility of rape with homicide,” matod ni Cañete.

Sa death certificate ni Charina nga giluwatan sa Medico Legal Officer sa PNP Forensic Unit 7 ang hinungdan sa kamatayon niini mao ang Asphyxia by Manual Strangulation kun gituok ang liog niini.

GIDAYEG NI MAYOR

Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga personal nga miadto sa kampo sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo aron iyang makita ang suspetsado nga si Cui, nakadayeg sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa dali nga kasulbaran sa maong linuog nga krimen.

Apan iyang gihagit si Cañete nga dili lang taman sa pagdakop ang buhaton niini lakip na sa pagtaral niini ngadto sa hukmanan.

Giangkon sa acting mayor nga alarming ang nahitabo sa biktima sanglit usa kini ka heinous crime nga angayan nga hatagan sa dinalian nga pagtagad sa kapulisan.

Napasakaan na usab og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kun illegal possession of firearms si Cui human ni nakuhaan og armas nga kalibre .45 atol sa pagdakop niini sa Barangay Sambag 2 niadtong Sabado, Agusto 3, 2024. / AYB