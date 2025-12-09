Suspek migamit og buwang sa pag-abis, depensa lang

Self-defense ang rason sa mag-uuma nga niabis sa liog sa duha ka PUJ driver gamit ang buwang atol sa disco alas 12:05 sa kaadlawon, Lunes, Disyembre 8, 2025, sa Barangay Tolosa, Lungsod sa Malabuyoc.
Si alyas Ricardo, nasikop sa hot pursuit operation sa Alegria, nangatarungan nga nabunot niya ang buwang ug giwara-wara tungod kay gikulata siya sa mga biktima.
Sa interbyu sa Sunstar Superbalita, si Ricardo nagpahayag nga ang iyang pag-atake dili tinuyo, kondili pagpanalipod sa iyang kaugalingon.
Matod niya nga samtang nagsayaw, kalit siyang gisumbag sa nawong sa mga biktima nga sila si alyas Junjun, 25 ug alyas Manuel,43, nga giingong gi-trippingan lang.
Tungod sa daghang kinumong nadawat ug sa pagkabungog, napugos siya sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon.
Giklaro niya nga wala siyay intensyon nga mopatay ug nabunot lang niya ang buwang ug giwara-wara aron mahunong ang pagkulata, apan naigo hinuon ang liog sa duha ka biktima.
Giangkon ni Ricardo nga nadala niya ang buwang tungod kay gikan siya nga nanari og manok sa Alegria ug wala na siya makauli dayon sa dihang giimbitar sa piyesta sa Malabuyoc. / GPL