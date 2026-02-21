Suspek mihimakak nga mipatay ni Crystal Joy

Labihan nga emosyon ang nipatigbabaw sa Toledo City Police Station sa dihang nagkaatubang ang inahan sa biktima ug ang suspek sa linuog nga pagpatay sa usa ka 12-anyos nga dalagita niadtong Sabado, Pebrero 21, 2026.
Si Christine Abarquez, inahan sa biktimang si Crystal Joy Abarquez, wala makapugong sa iyang mga luha sa dihang iyang gikaharong ang suspek nga si Rowel Villapaña Jr. kinsa uyoan ra sab sa bata.
Gipatawag si Christine sa kapulisan alang sa pagproseso sa mga papeles sa kasong ipasaka batok sa suspek.
Taliwala sa kaguol, gihatagan ni Christine og sakit nga mga pulong ang suspek samtang nagdanguyngoy.
"Ikaw gyud to ang nakita sa CCTV. Kasakit sa imong gibuhat sa akong anak, 12-anyos pa tawn to si Inday, uy. Wala ka maluoy?" matod sa inahan.
Hugot ang pagtuo sa pamilya nga ang barog nga nakita sa CCTV footage haom kaayo sa barog ni Villapaña.
Desidido ang pamilya nga pasakaan og bug-at nga kaso ang suspek aron maseguro nga dili na kini makagawas pa sa prisohan.
Sa iyang habig, hugot nga gihimakak ni Villapaña ang pasangil.
Matod niya, wala siya makahinumdom nga niangkas kaniya ang dalagita niadtong Pebrero 11—ang katapusang adlaw nga nakitang buhi ang biktima.
"Wala ko na buhata ni Inday Joyjoy, Ma’am. Bisan magkinaunsa, dili ko na mabuhat sa akong mga kaliwat ug ig-agaw," depensa sa suspek.
Dugang ni Villapaña, niadtong Pebrero 10 pa niya katapusang gigamit ang motor sa iyang lolo sa dihang niadto siya sa iyang trabaho isip mekaniko.
Niingon siya nga naningkamot sab siya sa pagpangayo og mga CCTV footage sa dihang nasayran nga nahanaw ang bata aron unta makatabang sa pagpangita.
Nanawagan siya sa tinuod nga nagbuhat sa krimen nga mogawas na ug moangkon aron malimpyuhan ang iyang ngalan.
Gipaabot nga karong Lunes, Pebrero 23, ipasaka na ang tukmang kaso batok kang Villapaña.
Sa pagkakaron, ang patay nga lawas ni Crystal Joy gihaya sa Celestial Funeral Home.
Gitakda ang iyang lubong sa Martes, Pebrero 24, sa Ibo Cemetery, Dakbayan sa Toledo.