Suspek nagbasol, nangayo’g pasaylo sa pamilya sa nurse

Nagmahay na ang 31 anyos nga suspek sa pagpatay sa nurse pinaagi sa pagdunggab sa makadaghang higayon gamit ang gunting sa Bohol Doctors Hospital, alas 9:45 sa buntag, Huwebes, Oktubre 17, 2024, sa sulod sa medical ward sa maong tambalanan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober, hepe sa Tagbilaran City Police Station sa Bohol Police Provincial Office nga nanga­yog pasaylo si Marlito Linguis 31, residente sa Purok 4, Barangay Magsaysay, lungsod sa Sevilla ngadto sa kabanay sa biktima nga si alyas Marie nga iyang nahimo ang krimen.

Apan nabantayan ni Escober nga bisan nag mahay ug nangayog pasaylo si Linguis makita sa hulagway niini nga walay pagbati nga daw blangko pa sa iyang nahimo.

Kanunay niya nga rason nganong nahimo ang krimen tungod sa wala niya mauyoni nga estorya sa nurse.

Si Marie, 51, residente sa dan Clarin, Barangay Dao, Tagbilaran, usa ka single mom nga dunay duha kq mga anak nga gibiyaan nga nagpangidaron pa og 16 ug 10.

"Remorseful man siya, nag sorry man gani to pero makita nimo sa iyang nawong nga murag blangko kanang walay emotion ba," matod ni Police Lt. Col. John Kareen Escober.

Una na nga nibutyag si Escober nga kanhi drug surrenderer si Linguis niadtong 2016 atol gyud sa pagpatuman sa Oplan tokhang sa gobyerno.

Giandam na sa Tagbilaran City Police Station ang kasong murder ug physical injury ang ipasaka batok kang Linguis sa piskalya sa Tagbilaran.

Walay nakita nga negligence ang Tagbilaran PNP sa tambalanan sa maong insidente sanglit naa man nahimutang ang mga gamit nila sa sakto nga butanganan.

Apan awhag nila sa management nga dili ipasaya ang ilang mga gamit sa tambalanan sama sa mahait nga butang sama sa gunting ug uban pa kay dili matag-an ang utok sa ubang mga pasyente labi na nga ang uban niini na problema sa bayranan.

"Siguro individual concern na sa mga respective establishments nga for their own safety ug safety pud sa ilang mga tawo nga kung mahimo naa gyuy mo check sa ilang mga gamit sama anang hinagiban, unta ma check na nila kay dili na makaya sa police kung kami pa ang mo suroy sa mga hospital. hopefully lesson learned ni dili lang sa mga hospital sa tanang establisamento sa gobyerno," dugang ni Escober.

Si alyas Marie usa ka single mom diin iyang nabiyaan ang duha niya ka mga anak nga nagpanuigon pa og 16 ug 10 anyos.

Matod ni Escober, ang nakapatay sa biktima mao ang duha ka dakong samad niini sa liog ug daghang samad dinunggaban sa iyang dughan.

Naa pa kini mga samad sa bukton ug kamot nga gituohan nga tungod kini sa pagsinagang sa biktima apan gumikan sa kakusgan sa suspek, ang tanang pagduslak sa mahait nga gunting naigo gyud ang biktima. / AYB