Suspek nga mipatay sa mekaniko, sikop

Human sa duha ka adlaw nga pagtagutago, nasikop na sa hot pursuit sa kapulisan ang usa ka negosyante nga nipatay sa iyang kanhi mekaniko sa Isla sa Bantayan, Sugbo.
Ang suspek nga si Lyndon Paran Baconas, 34, minyo ug negosyante nga taga Brgy. Sillon, Bantayan samtang ang biktima mao si Ricky Deo Sevilleno, 35, ulitawo ug kanhi mekaniko sa mamumuno.
Niadtong Huwebes sa gabii, Marso 19, 2026, gipusil ug gidunggab ni Baconas ang biktima sa Purok Danggit 2, Brgy. Sillon.
Nakaangkon ang biktima og samad pinusilan sa apapangig ug pito ka dinunggaban sa dughan nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon.
Matod ni Police Lt. Col. Aldrin Villacampa, hepe sa Bantayan Police Station, giplanohan sa suspek ang krimen tungod sa kasuko niini sa biktima.
Nasuko si Baconas sa pagbiya ni Sevilleno sa iyang poder aron magtukod og kaugalingong negosyo nga nakakompetensya niya.
Base sa pamahayag sa suspek, napuno na siya kay sige og rebolusyon sa motorsiklo ang biktima atubangan kaniya isip pagpaugat.
Gisaysay ni Lt. Col. Villacampa ang komplikadong rota sa pagsibat sa suspek.
Human sa krimen, niabang ang suspek og pump boat sa kantidad nga P4,000 gikan sa Bantayan paingon sa Kawit, Medellin.
Ang iyang motorsiklo gipahatod nang daan gikan sa Madridejos paingon sa Kawit, dayon gibalhin sa Brgy. Jagnaya, San Remigio.
Gikan sa Jagnaya, nag-motor ang suspek paingon sa Dakbayan sa Sugbo ug niabot sa Brgy. Pardo alas 11:00 na sa gabii niadtong Biyernes.
Nabisto ang nahimutangan sa suspek sa panimalay sa iyang igsuon sa Pardo human kini ni-online sa iyang selpon aron makig-estorya sa iyang asawa.
Diha-diha gilusad ang operasyon sa grupo ni Lt. Col. Villacampa niadtong Sabado sa buntag, Marso 21.
Gikompirma sa kapulisan nga nag-inusara lang ang suspek sa paghimo sa maong kremin ug mag-atubang na siya og kasong Murder. / GPL