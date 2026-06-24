Suspek sa bandalismo misurender ngadto sa opisyal sa Mandaue City

Nisurender sa kapulisan ang usa ka lalaki nga giingo’ng responsable sa vandalism human maila pinaagi sa plate number sa iyang motorsiklo nga gihatag sa usa ka concerned citizen ug nag-viral nga post sa Mandaue City Command Center page.
Pahibawo ni Mandaue City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on nga ang suspek, nga usa ka hamtong, residente sa Barangay Guizo, ug niangkon nga nalambigit sa pag-spray paint sa usa ka property duol sa Cebu International Convention Center (CICC) sa Barangay Guizo.
Matod ni Malig-on, boluntaryong nitunga ang suspek sa City Hall human niya masayri nga nailhan na siya sa mga awtoridad ug sa publiko.
Gimanduan sa siyudad ang suspek nga limpyohan ang property nga iyang gibandalan ug gitun-an ang posible’ng mga kaso nga ipasaka batok kaniya.
Tungod sa maong insidente, gikonsiderar karon sa lokal nga kagamhanan ang pagpahugot sa pagpatuman sa mga lakang batok sa vandalism, lakip ang mas hugot nga monitoring, regulasyon sa pagbaligya sa spray paint, ug ang posibilidad sa pagtukod og mga gitakdang graffiti walls alang sa mga artist. / ABC