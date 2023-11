Suspek sa hit and run nanagpa’g polis, sikop

Niikyas ang usa ka babaye nga nagmaneho og Toyota Fortuner human nakabangga sa usa ka Ford Eve­rest sa dan sa Sitio Libo, Barangay Tayud, lungsod sa Consola­cion, amihanan sa lalawi­gan sa Sugbo, alas 7:00 sa gabii, Sabado, Nobiyembre 4, 2023.

Apan ang suspek sa hit and run nga si Julie Gay Estorninos Kiener, hamtong ang panuigon, ug minyo taga Kiener Compound sa Kiener Hills, siyudad sa Lapu-Lapu, nasikop sa hot pursuit sa kapulisan sa Consolacion.

Matod ni Patrolman Junipher Baldesco, nanawag sa ilang buhatan ang nagmaneho sa Ford Everest nga si Ma. Charmaelyn Llido Yocte, hamtong ang panuigon, minyo ug taga BF Country Homes, Barangay Pajac, Lapu-Lapu.

Giasoy ni Yocte, kauban niya ang iyang 8 anyos nga batang babaye nga angol sa insidente.

Dugang ni Baldesco, ang suspek nasikop sa Lapu-Lapu sa ilang paggukod human sa nahitabo sa Sitio Libo sa Tayud, Consolacion.

Apan sa dihang naabtan na kini, matod ni Baldesco, gisagpa siya sa suspek hinungdan nga ilang gidakop ug gidala sa presinto sa kapulisan sa Lapu-Lapu.

Matod ni Baldesco, ang duha ka mga sakyanan nagkasugat sa naasoy nga dapit. Ang suspek nagpadulong sa direksiyon sa lungsod sa Liloan samtang ang biktima nagpadulong sa dakbayan sa Mandaue.

Matod sa polis, ang suspek ni-overtake sa laing sakyanan ug ni-counterflow sa pikas lane hinungdan nga nabanggaan ang sakyanan sa biktima.

Tungod niini, ang suspek mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act tu­ngod sa bata nga nalambigit sa aksidente.

Samtang, laing kaso ang atubangon sa suspek tungod sa pagsagpa sa awtoridad.