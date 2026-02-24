Suspek sa hit-and-run sa Mandaue, mitahan

Human sa pipila ka adlaw nga pagtagu-tago, ni-surrender na sa mga awtoridad ang suspek sa nahitabong hit-and-run sa Dakbayan sa Mandaue nga niangol sa usa ka 48-anyos nga biktima.
Gikompirmar ni PCol. Mercy Villaro-Kantuna, tigpamaba sa Mandaue City Police Office (MCPO), niadtong Martes, Pebrero 24, 2026, nga ang suspek nitahan sa Traffic Enforcement Unit.
Niadtong Pebrero 12, ang biktimang si Cleonel Torres Bruce naangol human nabanggaan sa usa ka pickup truck ang iyang biseklita sa eskina sa H. Cortes ug A.S. Fortuna Streets sa Barangay Banilad, Mandaue City.
Pauli na unta si Bruce gikan sa trabaho sa dihang nahitabo ang insidente sa tungang gabii.
Human sa bangga, daling nilayas ang drayber gibiyaan ang biktima.
Nipadayag si Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano nga mohatag siya og tabang alang sa biktima.
Matod ni Villaro, giila ang suspek pinaagi sa pag-backtrack ug forward tracking sa mga CCTV footage aron masuta ang rota sa sakyanan sa wala pa ug human sa insidente.
Natultolan ang suspek sa usa ka subdivision.
Sa dihang nasayran sa drayber nga gipangita na siya sa polis tungod sa pag-viral sa mga video sa balita ug social media, nakahukom kini nga mosurender.
“Nag-viral ang maong mga videos, naa sa balita ug sa uban pa nga sibilyan nga nipakatap sa maong video. Tungod niadto, niadto siya (sa polis) para mo-clear ug usab mo-surrender lang pud siya,” matod ni Villaro.
Dugang ni Villaro, niadto ang drayber sa Traffic Enforcement Unit aron ihatag ang iyang habig.
Base sa imbestigador, niangkon ang suspek nga giduka siya samtang nagmaneho ug namugos nga dili tinuyo ang pagkabangga sa biktima.
Apan sa dihang gipangutana kon ngano nga iyang gibiyaan ang biktima, ang suspek nidumili sa paghatag og pamahayag.
Hinuon, nipadayag kini sa iyang kaandam nga atubangon ang mga kaso ug bayran ang danyos sa biktima.
Ang drayber sa pickup nag-atubang sa mosunod nga mga kaso: Reckless Imprudence Resulting in Physical Injury and Property Damage, Violation of Section 55 of Republic Act 4136, Article 275 of the Revised Penal Code (Abandonment of One’s Own Victim). /