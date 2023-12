Suspek sa pagbomba sa MSU nasikop

Giingong usa sa mga kakunsabo sa pagbomba sa Mindanao State University (MSU) niadtong Disyembre 3, 2023 nadakpan sa kasundaluhan ug kapulisan.

Ang Armed Forces of the Philippines (AFP), sa ilang social media post, niila sa suspek nga usa ka Jafar Gamo Sultan, nga nailhan sa mga alyas nga Jaf ug Kurot.

Ang suspek nasikop sa operasyon sa Task Force Marawi ug Marawi police niadtong Disyembre 6 sa sityo Proper, Brgy. Dulay, dakbayan sa Marawi.

Matod sa AFP, si Sultan kauban sa usa ka Omar, nga maoy giila sa mga saksi nga ningbotang sa bomba sa Dimaporo Gymnasium.

Lakip sa nasakmit mao ang duha ka mga motorsiklo.

“This development shows the seriousness of the government in capturing the perpetrators of the terrorist attack on innocent civilians and in ensuring that similar incidents will not happen again,” matod sa AFP.

Gipagawas sa Philippine National Police (PNP) niadtong Miyerkules, Disyembre 6, 2023, ang mga litrato ug ngalan sa duha ka mga suspek sa pagbomba sa MSU nga miresulta sa pagkamatay sa upat ka mga indibidwal.

Sa press conference, giila sa PNP chief sa Public Information Office (PIO), Colonel Jean Fajardo, ang duha ka mga suspek nga sila si Kadapi Mimbesa, alyas Engineer, ug Arsani Membisa, alyas Khatab o Hatab ug Lapitos, nga parehong mga miyembro sa Daulah Islamiyah.

Siya niingon nga ang duha ka mga suspek positibo nga giila sa pipila sa mga naluwas sa pagbuto, ingon man pinaagi sa backtracking nga imbestigasyon nga gihimo sa kapulisan gamit ang CCTV footage gikan sa palibot sa gawas sa MSU.