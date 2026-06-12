Suspek sa paghilo sa inahan og anak sa miaging tuig, sikop

Nasikop sa tracker team sa San Fernando Municipal Police Station ang usa ka 42-anyos nga babayeng negosyante human nalutsan og warrant of arrest alang sa duha ka ihap sa kasong murder tungod sa giingong pagpanghilo sa mag-inahan.
Ang suspek nga giila lang sa alyas nga “Lyn” nasikop sa kapulisan sa Barangay Balud sa maong lungsod mga alas 8:00 sa gabii niadtong Huwebes, Hunyo 11, 2026.
Si Lyn giila isip Top 1 Most Wanted Person sa municipal ug provincial levels, ug Top 2 Most Wanted sa regional level.
Kahinumdoman nga niadtong Enero 28, 2025, napalgan nga wala nay kinabuhi si Marites Cabaluna ug ang iyang 3-anyos nga anak nga si Ajalia Cabaluna sulod sa ilang barong-barong sa Purok Tamsi, Barangay Balud.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan niadtong panahona, gidudahan nga naghikog ang mag-inahan pinaagi sa pag-inom og hilo nga lanit tungod sa problema sa pamilya.
Si Lyn, nga suod nga higala ni Marites, misaysay sa iyang vlog sa miaging tuig diin matod niya, naabtan na lang niyang nag-ubo ug wala na maglihok ang mag-inahan.
Apan sa sunod adlaw sa maong panghitabo, nakit-an matud pa ni Lyn ang sachet sa lanit nga gituohang mao ang giinom sa mag-inahan.
Matod pa niya, nakapuyo pa sa ilang balay ang mga biktima apan iya kining gipalayas aron dili maapil sa kasamok sa pamilya niini, hinungdan nga nagpuyo na lang kini sa barong-barong luyo sa iyang balay.
Milabay ang usa ka tuig ug kapin lima ka buwan sukad sa panghitabo, napasakaan og kaso ug nalutsan og warrant si Lyn tungod kay dunay nibarog nga witness nga misaysay sa maong pagpanghilo.
Sigun sa kasaligang tinubdan, personal nga niadto sa San Fernando Police Station ang saksi ug nibutyag nga gipugos gyod ni Lyn pagpainom og hilo ang mag-inahan gamit ang baso.
Gitan-aw karon sa kapulisan nga motibo sa krimen ang pagkasilo sa suspek dihang gibawi ni Marites ang 3-anyos nga anak niini, sanglit napamahal na kini kang Lyn nga maoy nagbuhi sa bata. Gawas niini, duna say mga taho nga nangabubho ang suspek ngadto kang Marites tungod kay makig-istorya ang iyang bana niini.
Nalutsan og warrant si Lyn nga gi-isyu ni Hon. Joy Bracero Redoble, Presiding Judge sa Regional Trial Court (RTC) Branch 77 sa Carcar City, Cebu.
Dihang gisuwayan pagkuha sa iyang habig ang suspek, lig-on kining nihimakak sa maong pasangil. /