Suspek sa pagpamusil sa Argao, sikop

Nadakpan sa kapulisan ang usa sa mga suspek sa pagpusil sa upat ka mga lalaki sa Purok Tambis, Barangay Capio-an, usa ka bukirang dapit sa Lungsod sa Argao niadtong Martes sa gabii, Hunyo 30, 2026.
Ang maong pagpamusil nikalas kang Rocky Bernabe Celada, 36, ug niangol sa laing duha ka biktima, samtang ang laing kauban niini ang daling nakadagan ug nakalingkawas.
Ang nasikop giila nga si Esteban Zamora Solis Jr., 35, nagpuyo ra sab sa maong barangay.
Nadakpan siya sa gilusad nga manhunt operation sa Argao Municipal Police Station mga alas 11:00 sa gabii sa Miyerkules, Hulyo 1, 2026.
Human sa nahitabong pagpamusil, ang Argao police nipahigayon dayon og follow-up operation diin nadakpan pagkasunod adlaw si Esteban kinsa maoy gitudlo sa mga nakasaksi nga usa sa mga suspetsado.
Nasakmit gikan ni Esteban ang usa ka kalibre .45 nga pistola nga dunay lima ka buhing bala.
Matod sa usa sa mga personnel sa Argao Municipal Police Station nga duna pay laing kauban si Esteban nga maoy ilang gipangita karon.
Personal nga bangi ang usa sa mga motibo nga gisundan karon sa kapulisan.
Apan wala sab nila wad-a ang posibilidad nga duna kini kalambigitan sa ilegal nga drugas o panimawos, sanglit si Celada nabilanggo kaniadto og lima ka tuig tungod sa kasong frustrated murder.
Kahinumdoman nga samtang nanglingkod sa gawas sa balay silang Rocky Celada, Edsel Campaner, Anselmo Canitam, ug Anderson Padilla, kalit lang niabot ang usa ka awto ug usa ka motorsiklo ug dayon namusil ang mga sakay niini sa makadaghang higayon.
Patay diha-diha si Celada samtang naangol silang Campaner ug Canitam.
Si Padilla wala ra maigo human nakadagan. / AYB