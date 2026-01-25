Suspek sa pagpanunggab sa City of Naga, gipangita

Padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang suspek sa pagpanunggab sa usa ka 37 anyos nga lalaki samtang kini naglakaw sa may Purok Santan, Barangay Cabungahan, dakbayan sa Naga niadtong Biyernes, Enero 23, 2026.
Ang biktima nga nalandig sa tambalanan nailhan nga si Jinos Acibes Aque, minyo ug residente sa naasoyng lugar.
Sa nahipos nga kasayuran, nakadawat ang Naga Police Station og tawag gikan sa concerned citizen nga nagpahibaw nga dunay samaran nga tawo sa maong dapit.
Daling miresponde ang mga otoridad ug ilang naabtan ang biktima nga giatiman na sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) human nakaangkon og samad-dinunggaban sa wa nga bahin sa iyang tiyan aron dad-on sa tambalanan.
Nagpadayon pa sa ilang imbestigasyon ang kapulisan sa Naga aron ilhon ang suspek ug ang motibo sa krimen. / JDG