Suspek sa pagpatay atol sa rambol, sikop

Nadakpan sa Cebu City Police Office (CCPO) ang responsable sa pagpusil-patay sa usa ka 32 anyos nga lalaki sa KTV bar sa dalan Pelaez atol sa rambol sa duha ka mga grupo niadtong Marso 6, 2024.

Ang nadakpan pinasikad sa upat ka mga warrant of arrest sa kasong murder, frustrated murder, lakip na ang bag-o lang migawas nga warrant nga murder, giila nga si Arnold Sunit, 23, nagpuyo sa Barangay Pahina Central, dakbayan sa Sugbo.

Siya ang gitudlo nga nipusil-patay kang Joseph Ybañez, 32, taga lungsod sa Dalaguete apan nag-abang og balay sa Barangay Sto. Niño, dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nadakpan si Sunit subay sa gilusad nga pag serve sa mga warrant of arrest sa miaging semana.

Ang kasong murder nga giatubang ni Sunit mao ang pagpamusil sa Mayo 4 ug Oktubre 12, 2023 ug ang frustrated murder niadtong Hulyo 22, 2023.

“His arrest was by virtue of this three warrants of arrest, katong uban pa niyang mga shooting especially the latest one like last March 6, wala pa to nigawas ang warrant of arrest, napasakaan ni siya og kaso in line sa Kalubihan,” matod ni Rafter.

Una na nga nilusad og manhunt ang kapulisan batok kang Sunit human siya ang gitudlo sa mga saksi nga nipusil kang Ybañez sa dalan Pelaez apan napakyas sa pagdakop kaniya.

Atol sa rambol, niabot ang suspek nga sakay og motorsiklo ug dayon nipusil sa biktima nga niresulta sa iyang hinanali nga kamatayon.

Nagtuo si Rafter nga dunay kaila si Sunit niadtong nakaaway ni Ybañez hinungdan nga siya ang nipalit sa away.

“Naa gyud siguro kaila ani niya ba kay nganong kalit ra man to siya og abot then unfortunately namusil siya. So, maybe isa pud na sa atong lantawon, tan-awon unsay kalambigitan atong tawhana, nganong niabot siya atong tungura nga wala man siya’y labot sa away,” dugang ni Rafter.

Wala na moluwat og pamahayag sa mga sakop sa media si Sunit sa dihang gisuwayan sa paghinabi sulod sa custodial facility sa CCPO. / AYB