Suspek sa pagpatay ikiha sa Naga police

Pasakaan og kasong murder sa City of Naga Police Station ang responsable sa pagpatay sa 18 anyos nga taga Brgy. Pangdan, Dakbayan sa Naga pasado alas 3 sa kaadlawon niadtong Dominggo, Abril 14, 2024.

Ang ikiha karong adlawa, Abril 19, 2024, mao si Albert Padayao, 35, silingan ra usab sa biktima nga si Jasper Martinez Alegria.

Matod ni Police Major Wendell Abellana, information officer sa Cebu Police Provincial Office (CPPO, nga lakip sa pasakaan og kasong murder ang upat ka mga kauban ni Padayao subay sa pamahayag sa mga saksi nga duna silay kalambigitan sa krimen.

“Base sa statement sa mga witnesses naay conspiracy nga nahitabo because of the harmony of the action of the suspect, so we are going to file murder cases against those four individuals,” matod ni Abellana.

Apan padayon nga nagtago-tago ang suspek ug ang Naga City Police Station sa ilang hot pursuit sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Lieutenant Colonel William Homoc.

Nasayran nga selos ang usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen sanglit nagtuo ang suspek nga dunay relasyon ang biktima sa babaye nga angkas niini. Ang babaye kanhi uyab sa suspek.

Kon mogawas na ang warrant of arrest sa mga suspek, moumol na sila og tracker team alang sa subsob nga pagpangita sa mga suspek./ AYB