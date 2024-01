Suspek sa pagpatay ni coach J mitahan

Nitahan sa Naga City Police Station niadtong Biyernes sa buntag, Enero 12, ang suspek sa pagpatay kang Sinulog voice coach Joel Jude Unchuan, nga naila nga si coach “J”.

Ang iyang lawas napalgan niadtong Disyembre 30, 2023 sa kaadlawon sa Sitio Palanas, Brgy. Inayagan, dakbayan sa Naga.

Ang suspek giila nga si Sanny Lumangca, 21, taga Purok 2, Barangay Bitoon, lungsod sa Clarin, Misamis Occidental.

Matod ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nga niluwat og extra-judicial confession ang suspek diin iyang giangkon ang krimen nga siya ray naghimo.

Matod ni P/Lt. Col. William Homoc, hepe sa Naga police, nga si Lumangca gikuyogan sa iyang maguwang nga si Ely.

Nihimo kini og extra judicial confession atubangan nila ni manlalaban Jessica Banson Natad ug Alpha Vit M. Española, nga iyang napatay si Unchuan mga alas 11 sa gabii sa Disyembre 29 ,2023 sa may national highway sa Brgy. Subangdaku, dakbayan sa Mandaue. Duna silay wa pagsinabtanay hinungdan nga iyang natuok ang biktima.

“Ang iyang giingon siya rang usa. But we are not closing the investigation. Kon duna pa bay additional nga mga suspects. But as of now naa naman siyay extra-judicial confession, amo na lang gipang verify, gi-validate kon tinuod ba tong tanan,” matod ni Pelare.