Suspek sa pagpatay sa basurero, gipangita

Padayon pa nga gipangita ang suspek nga nipusil-patay sa usa ka loader sa basura sa may dalan Borromeo, Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo mga alas 8 pasado sa gabii niadtong Dominggo, Enero 11, 2026.
Kasamtangan pa nga nagpahigayon ang Carbon Police Station og imbestigasyon sa maong panghitabo ingon man pagsubay sa suspek.
Una na nga giila ang biktima nga si Lito Formentera, temporaryong nagpuyo sa may dalan Colon, Barangay Kalubihan.
Sa inisyal nga imbestigasyon, naglingkod si Formentera niadtong higayona kay nanukdok ug namanit og wire nga basura dihang giduol sa wa mailhing lalaki ug gipusil tumong sa ulo.
Human niini, daling nisakay ang suspek og motorsiklo nga gimaneho sa gituohang iyang kauban padulong sa Sanciangko Street. / JDG