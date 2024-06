Suspek sa pagpatay sa brgy. opisyal nailhan na

Aduna nay suspek ang Mambaling Police Station sa pagpatay sa opisyal sa barangay nga si Edward Aba­yon, 44, taga Sitio Puntod Alaska, Brgy. Mamba­ling, Dakbayan sa Sugbo.

Si Abayon gipusil-patay niadtong Lunes sa udto, Hunyo 17 sa Sitio Micabaja, Barangay Duljo Fatima.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), nga giandam na sa Mambaling Police Station ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa kaso sa nagbinugtong nga suspek.

Nipahibawo niya si Police Major Efren Diaz Jr. nga ang pamilya sa biktima gitakdang mobisita sa iyang opisina aron ihatag ang dugang mga impormasyon labot sa posibling hinungdan sa pagpamusil.

“They have already identified the suspect. They will be filing the case,” matod ni Rafter nga wa lang una hinganli kinsa.

Si Abayon giingong nagtrabaho isip Admin Officer 3 sa Mambaling barangay hall.

Dugang ni Rafter nga daghan ang nakakita sa hitabo tungod kay naatol kini sa udtong tutok diin daghang mga tawo nga nangaon sa lugar.

Dunay mga anggulo nga gisubay sa kapulisan apan nagdumili lang una sila sa pagtug-an sa publiko samtang nagpadayon pa sila sa ilang imbestigasyon. / AYB