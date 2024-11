Suspek sa pagpatay sa dalaga, gikiha na

Gikiha na sa Mambaling Police Station ang prime suspect sa pagpatay sa 22 anyos nga dalaga nga si Neca Denise Lagria, taga Barangay Yati, lungsod sa Liloan diin ang patay nga lawas gilabay sa South Road Property (SRP) niadtong kadlawon sa Martes, Nobiyembre 19.

Si Gudofredo Quiloan Brufal, 35, taga Sitio Batalyon, Barangay Sab-a, lungsod sa San Remegio gipasakaan lang una og kaso sa kalapasan sa Republic Act 10591 kun Illegal Possession of Firearms human siya makuhai og kalibre 38 nga pistola.

Matod ni Police Major Efren Diaz Jr., hepe sa Mambaling Police Station nga ila nang giandam ang laing kaso ni Brufal nga pagpatay apan magpaabot una sila sa resulta sa autopsy sa lawas sa biktima.

Dugang ni Diaz nga kon masuta sa autopsy nga gilugos ang biktima ilang ipasaka ang kasong Rape with Homicide nga mabilanggo sa tibuok kinabuhi ang silot niini.

"Gi-prepare na namo ang papers to file a complaint against the suspect. Sa pagkakaron i-file lang una namo ang RA 10591 niya then ang sa kaso sa homicide and theft isunod lang nato kay wala pay mga result sa forensic," matod ni Diaz.

Miluwat na og extra judicial confession ang suspetsado diin iyang giangkon ang pagpatay sa biktima bisan pa man nga iyang gihimakak nga na lugos niya kini.

Sa nakuha nga kasayuran ni Diaz dunay walo ka mga pending nga kaso ang giatubang ni Brufal sa korte.

Kini mao ang tulo ka ihap sa kasong Reckless Imprudence Resulting in Damage to Property, tulo ka Acts of Lasciviousness, usa ka Qualified Theft, usa ka Grave Threats, usa ka Serious Physical Injuries ug kalapasan sa Republic Act 7610 kon Anti-Child Abuse Law.

Samtang ila usab nga ipasaka ang kaso nga paghupot og ilegal nga drugas sa iyang pag-umangkon nga si Jason Cullamat nga maoy tag-iya sa multicab nga de pasaheroan nga maoy naabtan sa mga police atol sa gilusad nga manhunt niadtong Miyerkules, Nobiyembre 20, 2024. / AYB