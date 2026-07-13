Suspek sa pagpatay sa tricycle driver sa Dalaguete, sikop

Nadakpan na sa mga awtoridad ang suspek nga nipusil-patay sa usa ka tricycle driver nga miyembro sab sa Barangay Peacekeeping Action Team (BPAT) niadtong Sabado sa buntag, Hulyo 11, 2026, sa Barangay Tapon, Lungsod sa Dalaguete.
Ang suspek giila nga si Dennis Earl Sumanting, alyas Denden, lumad nga taga Barangay Lumbang, Dalaguete.
Kahinumdoman nga ang biktima nga si Ruel Carin Dicdican, 58, minyo, residente sa Barangay Cawayan, Dalaguete, namasahero niadtong Sabado sa buntag sa dihang kalit lang siyang gipusil sa suspek hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Si Alyas Denden nasikop sa hiniusa nga operasyon sa Dalaguete Police Station ug sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sa Barangay Lorega-San Miguel, Dakbayan sa Sugbo, alas 7:09 sa gabii niadtong Dominggo, Hulyo 12, 2026.
Sa pakighinabi sa SunStar SuperBalita Cebu, gibutyag ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, nga positibong giila sa mga saksi si Alyas Denden nga maoy nipusil sa biktima.
Human sa krimen, daling nisibat ang suspek og didto nitago sa balay sa iyang mga paryente sa Lorega. Wala na marekober sa mga awtoridad ang armas nga gigamit sa krimen.
Sumala sa imbestigasyon, walay klarong tubag ang suspek sa dihang gisukitsukit sa kapulisan. Apan luyo niini, tataw nga kalagot ug panimalos ang motibo sa maong krimen.
Nasuta nga nagdumot ang suspek ngadto sa biktima human sunodsunod nga nangadakpan ang mga kauban niini sa ilegal nga kalihukan.
Nagtuo si Alyas Denden nga ang biktima maoy naniid ug nagpadakop kanila ngadto sa mga awtoridad. / GPL