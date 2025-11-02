Suspek sa pagpusil-patay sa Argao, gidakop

Nadakpan sa kapulisan ang giingon’g responsable sa pagpusil-patay sa usa ka mag-uuma sa lungsod sa Argao mga alas 4:35 sa hapon sa Sabado, Nobiyembre 1, 2025.
Ang nasikop mao si Lope Relante Carreon, 60 anyos, minyo, ug residente sa Barangay Apo, Argao.
Ang mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Provincial Police Office (CPPO) ug Argao Municipal Police Station nipahigayon og joint hot pursuit operation human nakadawat og taho gikan sa usa ka saksi mahitungod sa presensiya suspek sa maong lugar.
Ang maong lolo maoy gitumbok nga mipusil patay ni Renan Jake Templa Bermejo, 26 anyos nga mag-uuma nga residente sa Barangay Cantularoy sa lungsod sa Sibonga.
Nahitabo ang insidente niadtong Huwebes, Oktubre 30 sa may national highway sa Barangay Apo.
Naabtan pa sa kapulisan ang biktima nga nagbuy-od daplin sa dan ug wa nay kinabuhi.
Sa pakisusi, giingong kalambigitan sa illegal nga drugas ang motibo sa krimen. Matud pa gi-tumbling sa biktima ang halin niini.
Atol sa pagdakop sa suspek, nakuhaan kini og usa ka magnaport revolver, ingon man duha ka buhing bala niini. / JDG