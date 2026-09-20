Suspek sa pagpusil-patay sa Brgy. Quiot, nasikop na

Nadakpan na sa walay hunong nga hot pursuit operation sa Labangon Police Station ang suspek sa pagpusil patay kang Jay Fabular, 31, sa Sityo Santo Niño, Barangay Quiot, dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes sa gabii, Septiyembre 17, 2026.
Ang nadakpan mao si alyas Edmar, taga Unit 3 Carbon, Barangay Ermita.
Alas 11:00 sa buntag niadtong Sabado, Septiyembre 19, 2026, namonitor sa Labangon Police Station, sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Meryl Causin, uban sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, ang suspek didto sa dakbayan sa Talisay.
Nakig-alayon dayon ang Labangon Police Station sa Talisay City Police Station ug ilang nadakpan si Edmar sa South Coastal Road atbang sa Gaisano Capital sa siyudad sa Talisay.
Human nasikop si Edmar, iyang gitug-an kon asa niya gitago ang kalibre .45 nga armas nga iyang gigamit sa krimen, ug nakuha kini sa mga polis didto sa iyang balay sa Unit 3, Carbon.
Si Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, midayeg sa iyang mga sakop sa dali nga pagkasulbad sa shooting incident.
“I congratulate the investigation team for resolving the crime swiftly. Our message is clear: the CCPO will pursue every lead, act decisively within the bounds of the law, and bring suspects before the proper authorities. At the same time , we will ensure that every police operation is conducted professionally, lawfully, and with full respect for due process and human rights," matod ni Sumalde.
Giandam na ang kasong murder batok sa suspek samtang gipangita pa usab ang laing mga kauban niini. / AYB