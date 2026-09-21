Suspek sa pagpusil-patay sa Carbon market, sikop

Nadakpan na sa kapulisan sa Carbon Police Station ang 37-anyos nga lalaki nga suspek sa pagpamusil sa laing lalaki atubangan sa Interim Building, Carbon Public Market, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa gabii, Septiyembre 19, 2026.
Nailhan ang suspek nga si alyas Ronron, residente sa Sityo Pig Vendor sa naasoy nga barangay.
Boluntaryong nitahan ang suspek sa abag ni Ermita Barangay Captain Mark Rizaldy Miral niadtong alas 7 sa gabii sa Dominggo, Septiyembre 20, 2026.
Apan wala marekober ang armas nga gigamit sa suspek nga matod pa iya na nga gilabay sa dagat.
Subay sa imbestigasyon, ang biktima nga si alyas Naldo, 41-anyos, nagpuyo ra sa maong dapit, nakabsan sa kinabuhi human siya gipusil samtang galakaw sa karsada.
Matod sa asawa sa biktima, nagduda siya nga may kalambigitan sa ilegal nga drugas ang pagpamusil.
Gitanggong na sa Carbon Police Station ang suspek nga mag-atubang og kasong murder. / JDG